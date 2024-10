São Paulo está a uma vitória de igualar a sua campanha do Brasileirão 2023

Com a vitória contra o Vasco, o São Paulo voltou a figurar forte na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Caso conquiste mais um triunfo, o Tricolor vai igualar a sua campanha da edição passada do Brasileirão.

No momento, a equipe de Zubeldía está com 50 pontos, na quinta posição, com um a menos do que o Flamengo, que abre o G4 do Campeonato Brasileiro. O desempenho foi alcançado em 30 rodadas.

Em 2023, por sua vez, o São Paulo terminou na 11ª colocação, com 53 pontos. É válido destacar que o Tricolor focou na disputa das copas e, apesar da queda nas quartas de finais da Sul-Americana, o título inédito da Copa do Brasil comprovou que a estratégia adotada foi a correta.