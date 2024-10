Lesão de Murilo abre espaço para retorno de joia à zaga do Palmeiras após dois meses

O jovem zagueiro Vitor Reis deve ganhar uma nova oportunidade como titular do Palmeiras neste domingo, no duelo com o Juventude, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A possível titularidade do garoto virou notícia de última hora. Isso porque o titular Murilo sofreu uma lesão no treino desta manhã, na Academia de Futebol, e desfalcará a equipe nas próximas semanas. O jogador foi diagnosticado com uma contusão no músculo adutor da coxa direita.

A lesão, portanto, abre espaço para o retorno de Vitor Reis ao time titular após dois meses. Após um início meteórico pelo clube, o defensor sofreu com uma lesão, perdeu espaço e vinha tendo poucas oportunidades na equipe principal.