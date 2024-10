Barboza vê Botafogo mais forte no Nilton Santos

O próximo jogo do Botafogo é contra o Peñarol, nesta quarta-feira, pela semifinal da Libertadores. ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/AGy7cr2TkW

Agora, o Botafogo volta a atuar no Nilton Santos, que estava cedido para shows. O zagueiro Alexander Barboza destacou que os alvinegros são mais fortes no seu estádio: "Fazemos diferença no sintético. Isso está claro. Nem todos os times estão acostumados a jogar. Os times rivais não estão acostumados ao sintético", disse.

O Botafogo vai tentar impor uma vantagem para decidir a vaga na final da Libertadores em Montevidéu, no dia 30 de outubro.