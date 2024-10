Vasco passa a focar no Brasileirão após eliminação na Copa do Brasil

Neste sábado, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil. Os cruzmaltinos ficaram no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário. No jogo de ida, o time carioca foi superado por 2 a 1. Agora, a equipe passa a focar no Campeonato Brasileiro para tentar uma vaga na próxima Libertadores.

Apesar do resultado negativo diante do Galo, os vascaínos presentes no estádio aplaudiram a equipe após o término do jogo.