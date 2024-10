Juventude x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da 30ª rodada do Brasileirão

Para o duelo de domingo, a equipe mandante, comandada pelo técnico Jair Ventura tem os desfalques de Thiaguinho, Caíque e Daniel Peixoto (lesionados). Além deles, o atacante Gilberto está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e não joga, assim como o zagueiro Lucas Freitas, que está emprestado pelo Palmeiras.

Por outro lado, o treinador tem a expectativa de poder contar com as voltas do zagueiro Rodrigo Sam, do volante Ronaldo, dos meias Gabriel Taliari e Jean Carlos, recuperados de lesões. Nenê, que desfalcou o Juventude contra o Vasco, também deve ser reforço.

Do lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira segue sem poder contar com o lateral-esquerdo Piquerez e com o atacante Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho esquerdo. O Verdão, ainda, ganhou as baixas de Mauricio, por lesão no joelho direito, e Murilo, que contundiu o músculo adutor da coxa direita. Além deles, Gabriel Menino, suspenso, completa a lista de desfalques.

Enquanto isso, o lateral-direito Mayke, que vinha desfalcando o Verdão por lesão na panturrilha direita, volta a ficar à disposição e tem a expectativa de assumir a titularidade.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE X PALMEIRAS