Entenda por que Diógenes desistiu de jogar o Brasileirão de Aspirantes para ser reserva no Santos

Diógenes ainda vive a expectativa de estrear no elenco profissional do Santos. O goleiro, inclusive, desistiu de atuar no Campeonato Brasileiro de Aspirantes para focar no time de cima.

O pedido partiu da diretoria alvinegra. Atualmente, o arqueiro de 23 anos é o reserva imediato de Gabriel Brazão, já que João Paulo e Renan estão lesionados.

No Brasileirão de Aspirantes, os clubes podem inscrever atletas das categorias sub-17 a sub-23. Logo, a competição é uma boa oportunidade para aqueles que já "estouraram" a idade para o sub-20, mas ainda aguardam uma chance no time principal, caso de Diógenes.