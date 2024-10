Real Valladolid vence Alavés e conquista os primeiros pontos como visitante no Espanhol

Nesta sexta-feira, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, o Real Valladolid visitou o Alavés no Mendizorrotza Stadium e venceu por 3 a 2, de virada. Os gols do triunfo foram marcados por Mamadou Diallo, Amallah e Anuar Mohamed, enquanto Toni Martínez e Kike descontaram.

Com o resultado positivo, o Valladolid, comandado por Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, conquistou os primeiros pontos como visitante na competição. Assim, apesar de não ter escapado do Z4, ganhou uma posição e subiu para a 18ª, agora com oito pontos conquistados. O Leganés, com a mesma quantidade, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, porém com um jogo a menos. Do outro lado, o Alavés seguiu na 15ª colocação, com os mesmos dez somados.

O Valladolid retorna aos gramados no sábado (26), contra o Villarreal, pela 11ª rodada da La Liga. A bola rola às 9h (de Brasília), no Estádio José Zorrilla. No mesmo dia, o Alavés duela diante do Rayo Vallecano. Desta vez a partida acontece às 11h15, no Campo de Vallecas.