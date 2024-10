Sem brasileiros, quartas de final do Campinas ATP CH 100 estão definidas

As quartas de final do Campeonato Internacional de Tênis de Campinas, ATP Challenger 100, estão definidas. Na disputa pela premiação recorde de US$ 130 mil (R$ 734,94 mil na cotação atual) e os 100 pontos no ranking da ATP. Não há mais brasileiros no torneio do interior paulista.

Pedro Sakamoto travou uma batalha que foi até o terceiro set, mas não conseguiu superar o ex-número 60 do mundo, Juan Pablo Varillas, e está fora da chave de simples.

"Daqui pra frente todos os jogos são duros, é um torneio grande, muito bom, com o melhor do tênis sul-americano aqui. Tenho ótimas recordações deste lugar, foi onde ganhei meu primeiro Challenger há cinco anos. Gosto das condições, mesmo sendo difícil. Estou cada dia melhor e pronto para o que vier", disse Varillas, campeão em Campinas no ano de 2019.