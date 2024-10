PSG assina prorrogação de contrato com técnico Luis Enrique, segundo jornal francês

O PSG assinou a prorrogação de contrato com o técnico Luis Enrique, segundo o jornal LeParisien. A duração do novo vínculo ainda não foi divulgada. A expectativa, porém, é que o treinador espanhol fique duas temporadas além do primeiro acordo, que iria até 2025.

O comandante chegou ao Paris Saint-Germain em julho de 2023 e, em seu primeiro ano na equipe, conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França e foi semifinalista da Liga dos Campeões, na qual foi eliminado para o Barcelona, seu antigo time.

Em 2023/24, o clube parisiense realizou 53 jogos, venceu 34, empatou 12 e perdeu sete. Ao todo, marcou 124 gols e sofreu 52.