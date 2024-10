Hugo Calderano bate Victor Ishiy na final do individual e conquista Pan-Americano de tênis de mesa

Giulia Takahashi, que já havia sido campeã nas duplas mistas, agora se destacou nas duplas femininas. Ao lado de Laura Watanabe, elas venceram as chilenas Paulina Vega e Daniela Ortega com um placar de 3 sets a 0, com parciais de 13/11, 11/9 e 11/6. O pódio foi completado pelas duplas mexicanas Clio Barcenas e Arantxa Cossio Aceves, além de Estela Crespo e Daniela Fonseca Carrazana, de Cuba.

Na disputa de simples masculinas, Leonardo Iizuka, que ocupa a 144ª posição, garantiu um bronze para o Brasil. O outro bronze foi para o argentino Horacio Cifuentes, 143º no ranking.

Na categoria feminina, Bruna Takahashi, 19ª no ranking, enfrentou Adriana Diaz, atleta de Porto Rico e 13ª no ranking, na final, mas acabou derrotada. O resultado foi 4 sets a 1, com parciais de 11/8, 14/12, 11/3, 5/11 e 11/7, que garantiram a prata para o Brasil.