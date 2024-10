Fluminense ganha clássico pelo Brasileiro, e Flamengo perde a primeira com Filipe Luis

O Fluminense venceu o Flamengo no clássico carioca da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira, no Maracanã. Com gols de Lima e Jhon Arias, o tricolor carioca encerrou o incômodo tabu de não ter vencido clássicos contra seus rivais do Rio de Janeiro em 2024. Do outro lado, o Flamengo perdeu a primeira com Filipe Luís no comando.

Outro tabu derrubado pelo Fluminense foi o de encerrar o jejum de oito partidas sem vitória sobre o Flamengo. Além disso, o triunfo levou o time à 15ª posição na tabela, com 33 pontos. Já o Flamengo, que permanece na quarta posição com 51 pontos, pode se afastar ainda mais dos líderes Botafogo e Palmeiras, que ainda jogam na rodada.

O Flamengo volta a campo neste final de semana para o confronto decisivo das semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no domingo. A bola rola às 16h (de Brasília). Já o Fluminense retorna aos gramados só na terça-feira, às 19h30, quando receberá o Athletico-PR em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileiro.