Sport perde do Operário-PR pela Série B e desperdiça chance de colar no líder Santos

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o Sport recebeu o Operário-PR na Ilha do Retiro, perdeu por 2 a 1 e desperdiçou a chance de colar no Santos, atual líder da competição. Titi Ortíz balançou as redes para a equipe da casa, enquanto Boschilia e Nathan Fogaça marcaram para os visitantes.

Com o resultado, o Sport permaneceu com 53 pontos, na terceira colocação, e perdeu a oportunidade de alcançar o mesmo número de somados do Santos, primeiro colocado, com 56. Caso vencesse, o Leão da Ilha ficaria na vice-liderança apenas por critérios de desempate. Já o Operário-PR chegou aos 46 pontos, na oitava posição.

O Sport volta aos gramados no próximo domingo, quando recebe o Botafogo-SP, às 19h30 (de Brasília), novamente na Ilha do Retiro. No mesmo dia, às 11h, o Operário-PR recebe o Paysandu, no Estádio Germano Kruger. Ambos os duelos serão válidos pela 32ª rodada.