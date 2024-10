Santos leva virada da Chapecoense e pode perder a liderança da Série B

O Santos perdeu por 3 a 2 para a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), nesta quarta-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os paulistas saíram na frente com Guilherme, mas Mário Sérgio, Marcelinho e Carvalheira buscaram a virada para os mandantes. No fim, Otero ainda descontou.

Com o resultado, o Peixe segue com 56 pontos e pode perder a liderança do torneio caso o Novorizontino vença o Mirassol no sábado, em casa. O Tigre tem 54 pontos. A Chape, por sua vez, pulou para a 13ª posição, com 37.

O Santos volta a campo apenas na próxima terça-feira, quando encara o Ceará, pela 33ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília). Na segunda, às 20 horas, a Chapecoense recebe o Goiás.