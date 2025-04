Em jogo eletrizante, Bayern empata com Borussia Dortmund pelo Alemão

O Bayern de Munique empatou em 2 a 2 com o Borussia Dortmund neste sábado, na Allianz Arena, em um clássico eletrizante pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Maximilian Beier e Anton marcaram os gols do Dortmund. Raphael Guerreiro e Serge Gnabry balançaram as redes para os donos da casa.

Com o resultado, o líder Bayern de Munique foi a 69 pontos, ficando a seis do vice-líder Bayer Leverkusen restando cinco rodadas para o fim do campeonato. O Borussia Dortmund, por sua vez, soma 42 tentos, ocupando a oitava colocação, mas ainda sonha em se classificar para uma competição europeia.

O jogo