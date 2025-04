Inter de Milão vence o Cagliari por 3 a 1 e dá mais um passo para defender título no Italiano

Em casa contra um time que ocupa apenas a 15ª posição no Italiano, com 30 pontos, a Inter foi dominante. Teve mais de 60% de posse de bola e mais do que o dobro de finalizações do que o rival. Com isso, os gols não demoraram a sair. Arnautovic abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, e Martinez ampliou aos 26.

No segundo tempo, o Cagliari assustou o time da casa ao marcar aos 3 minutos com Piccoli, mas a Inter respondeu sete minutos depois, com Bisseck. Com vantagem no placar, a líder do Italiano diminuiu o ritmo e administrou o resultado. Na próxima rodada, a Inter visita o Bologna no domingo, enquanto o Cagliari recebe a Fiorentina na segunda-feira.

Mais cedo, em um jogo envolvendo os últimos colocados na tabela, o Venezia venceu o Monza por 1 a 0, gols de Fila no segundo tempo. O Venezia é o 19º colocado, com 24 pontos, e o Monza é lanterna, com 15. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Lecce, com 26.