Carille lamenta derrota do Santos para a Chape, mas promete brigar até o fim pelo título da Série B

Nesta quarta-feira, o Santos perdeu por 3 a 2 para a Chapecoense, fora de casa, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille lamentou o resultado, mas prometeu que o time brigará até o fim para conquistar o título e, consequentemente, o acesso à Série A.

"Em relação aos dois primeiros gols, o tipo de batida do adversário era o que a gente esperava. No primeiro, bola no primeiro pau. No segundo, uma bola sem peso para a disputa. Claro que existiram erros para que eles fizessem os gols. Trabalhamos isso", analisou.