São Paulo x Vasco: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O São Paulo enfrenta o Vasco da Gama nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: o duelo entre São Paulo e Vasco será transmitido pela TV Globo e Premiere, mas você também acompanha todos os lances em tempo real aqui no gazetaesportiva.com.

O São Paulo não jogará no Morumbis nesta quarta-feira pelo fato de o local ter recebido shows do cantor Bruno Mars nas duas últimas semanas. O clube também aproveitará esse período para efetuar a troca do gramado do estádio.