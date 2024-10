Com desfalques, Fluminense avança em preparação para clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão

Nesta terça-feira, o elenco do Fluminense fez o que foi o seu penúltimo treino antes do clássico contra o Flamengo, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor carioca avançou na preparação para enfrentar o rival.

O Fluminense comandado pelo técnico Mano Menezes teve tempo para se preparar para o clássico, muito por conta da pausa no calendário futebol nacional para a data Fifa. No entanto, em função do futebol de seleções, teve os desfalques de Jhon Arias e Facundo Bernal, que estão a serviço das seleções de Colômbia e Uruguai, respectivamente.

Ainda não é certo se Arias e Bernal estarão à disposição para o Fla-Flu, uma vez que disputam os últimos compromissos por suas seleções nesta terça-feira. A tendência é que eles retornem a tempo para o clássico, mas a comissão técnica deve avaliar se terão condições de jogo ou não.