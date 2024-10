Colômbia se recupera nas Eliminatórias com goleada sobre o Chile e garante a vice-liderança

Nesta terça-feira, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Colômbia recebeu o Chile no Roberto Melendez Metropolitan Stadium, em Barranquilla, e goleou por 4 a 0. Os gols da vitória foram anotados por Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán.

Com o resultado positivo, os colombianos, que perderam a invencibilidade para a Bolívia na rodada passada, voltaram a vencer e garantiram a vice-liderança na competição. A equipe chegou aos mesmos 19 pontos da líder Argentina, que tem um jogo a menos. Já o Uruguai é o time que aparece em terceiro, com 15 somados. Deste modo, mesmo que vença o Equador, a Colômbia ainda seguirá na frente. Do outro lado, o Chile perdeu a oportunidade de ultrapassar o Peru e seguiu com os mesmos cinco pontos, na lanterna da tabela.

A Colômbia retorna aos gramados no dia 15 de novembro (sexta-feira), contra o Uruguai, pela 11ª rodada das Eliminatórias. A bola rola às 21h (de Brasília), no Estádio Centenario. No mesmo dia e pela mesma rodada, o Chile encara o Peru. Desta vez a bola rola às 22h30, no Estádio Nacional do Peru.