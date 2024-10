Programação do Corinthians: elenco intensifica preparação para "final" contra Athletico-PR

A partida contra o Athletico-PR é de extrema importância pensando na luta contra o rebaixamento do Brasileiro. O Corinthians se encontra na 18ª posição, com 29 pontos, enquanto o Furacão está na 15ª colocação, com 31 unidades e dois jogos a menos.

Depois do jogo válido pela liga nacional, na quinta-feira, a atenção do Corinthians passa a se voltar para o Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo vai acontecer no próximo domingo, também em Itaquera, depois do Timão perder a ida por 1 a 0 no Maracanã.

Com tempo para treinar e assimilar o empate sofrido nos minutos finais contra o Internacional, na última rodada do Brasileiro, a expectativa é que o elenco do Corinthians dê uma resposta nesta semana.