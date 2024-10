Lamine Yamal passa por exames no Barcelona e tem lesão grave descartada

MEDICAL NEWS | Tests carried out this morning on first team player Lamine Yamal have confirmed that he has a left hamstring strain. His return to training will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/wKewB5eCOH

O desconforto de Yamal ocorreu na vitória da Espanha sobre a Dinamarca por 1 a 0, no último sábado. O jogador foi substituído apenas nos acréscimos do segundo tempo, mas deixou o estádio mancando e preocupando a todos.

Por conta disso, foi cortado e retornou ao seu clube. Para o lugar do jogador do Barcelona, o treinador Luis de la Fuente optou por convocador Rodrigo Riquelme, do Atlético de Madrid. O atleta se juntou à seleção espanhola no domingo (13).

A Espanha volta a campo nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), contra a Sérvia, pela Liga das Nações. O duelo terá como palco o Estádio Nuevo Arcángel, em Córdova.