Escalação do Brasil: sem Martinelli, Dorival fecha preparação para pegar o Peru

Desta forma, a escalação do Brasil para enfrentar o Peru tem Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Rodrygo, Savinho e Igor Jesus.

O Brasil é o atual quarto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com 13 pontos. A Argentina é líder, com 19, seguida por Colômbia, com 16, e Uruguai, com 13 tentos.

Dos dez países que disputam a competição, seis garantirão vaga para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo terá o direito de disputar a repescagem.

Apesar da má fase, o Brasil pode terminar essa Data FIFA na vice-liderança das Eliminatórias. Para isso, será preciso vencer o Peru e torcer pelas derrotas do Uruguai para o Equador e da Colômbia para o Chile.