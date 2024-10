Duelo com o Vasco abre sequência de jogos do São Paulo fora de casa no Brasileirão

O duelo da próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama abrirá a sequência de jogos do São Paulo atuando fora de casa no Campeonato Brasileiro. Embora seja mandante, o Tricolor enfrentará o Cruzmaltino no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada da competição.

Por causa dos shows do cantor Bruno Mars realizados nas últimas duas semanas no Morumbis, o São Paulo optou por jogar em Campinas. O clube também aproveitará esse período longe de sua casa para efetuar a troca do gramado de seu estádio.

Ao todo serão 48 dias do São Paulo longe do Morumbis. O último jogo da equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía em seu estádio foi a volta das quartas de final da Libertadores contra o Botafogo, no dia 25 de setembro.