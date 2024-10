Bia Haddad retorna ao top 10 do WTA e repete melhor colocação da carreira

O próximo torneio de Bia Haddad é o WTA 500 de Ningbo, novamente na China. Por conta de desistências de cabeças de chave, a estreia da tenista acontece direto nas oitavas de final, nesta terça-feira, ainda sem adversário definido.

It's tight at the top with four weeks of the 2024 season to go ?

Just 69 points separate World No.1 @iga_swiatek & World No.2 @SabalenkaA in the rolling 52-week #PIF WTA Rankings! pic.twitter.com/xT0dxmNevF

? wta (@WTA) October 14, 2024

A polonesa Iga Swiatek se manteve como a número 1 do mundo, com 9785 pontos, mas viu a bielorrussa Aryna Sabalenka, campeã do WTA 1000 de Wuhan, atingir os 9716 tentos e diminuir a diferença entre as duas para apenas 69 pontos.