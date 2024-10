São Paulo abre venda de ingressos ao público geral para duelo com o Vasco

O duelo com Vasco acontecerá em Campinas pelo fato de o São Paulo ter recebido nas últimas duas semanas os shows do cantor Bruno Mars no Morumbis. O clube também aproveita esse período para efetuar a troca do gramado do seu estádio.

Desta maneira, o São Paulo só deverá retornar a sua casa no dia 13 de novembro, contra o Athletico-PR. Antes disso, o Tricolor enfrentará Criciúma e Bahia, ambos os jogos fora de casa.

O São Paulo é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, e tem como objetivo nessas nove rodadas finais a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. Para isso, o Tricolor terá que se consolidar entre os quatro primeiros da tabela.