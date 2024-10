Fora de casa, Inglaterra vence a Finlândia sem sustos pela Liga das Nações

A Inglaterra visitou a Finlândia no Estádio Olímpico de Helsinque neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações, e venceu por 3 a 1. Enquanto Grealish, Alexander-Arnold e Rice marcaram para os visitantes, Arttu Hoskonen descontou para os mandantes

Com o resultado, os finlandeses seguem com a pontuação zerada, amargando a lanterna do grupo. Os ingleses, por sua vez, alcançaram os nove pontos e se mantiveram no segundo lugar do grupo.

Agora, a Finlândia volta a campo apenas no dia 14 de novembro, quando visitará a Irlanda pela Liga das Nações. Já a Inglaterra terá compromisso no mesmo dia, pois visitará a Grécia pela mesma competição.