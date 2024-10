Com Lorentino JMen, Flávio Grillo conquista GP Agromen

José Luiz de Carvalho ficou em segundo lugar com Barbarela JMen, uma BH de apenas 9 anos, que registrou uma falta na primeira volta e completou a segunda sem penalizações em 49s95. O terceiro lugar ficou com o campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha, montando Chantily JMen. A dupla, que havia vencido a qualificativa do GP em 10/10, teve um derrube na primeira volta, mas completou a segunda sem faltas, com o tempo de 50s13.

Na quarta posição ficou Guilherme Foroni, montando Casella Blanca JMen, seguido por Charlie Bays, que quebrou a sequência de produtos do Agromen no pódio com Ninety Stone Pullman. Por fim, Artemus de Almeida completou a classificação em sexto lugar, montando Dubruc JMen, a dupla que venceu o GP Agromen em 2022.

A competição distribuiu um total de 200 mil reais em prêmios. Fernando Sperb, presidente da CBH, marcou presença no GP e participou da cerimônia de premiação ao lado do anfitrião Sergino Ribeiro de Mendonça, titular do Haras Agromen. Neste domingo, entre outras competições, será concluído o Campeonato Brasileiro de Cavalos de 2024 no Haras Agromen.