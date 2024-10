Veja cinco motivos para acreditar no tricampeonato brasileiro do Palmeiras em 2024

Apesar de estar a três pontos do líder Botafogo, o Palmeiras só depende de si para ser campeão. Isso porque os times ainda fazem um confronto direto nesta reta final do torneio.

O jogo está previsto para dia 1º de dezembro, no Allianz Parque, pela antepenúltima rodada da Série A. Se vencer, os comandados de Abel Ferreira podem ultrapassar o Glorioso. Isso, claro, contando que ambos os times irão ganhar as partidas restantes no Brasileirão.

5 - Uma competição a menos

Por fim, o Verdão tem uma vantagem em relação ao Botafogo. O time de Abel Ferreira está focado no Brasileiro, pois disputa apenas uma competição daqui até o fim do ano, já que foi eliminado das copas. A equipe carioca, por sua vez, divide atenções com a Libertadores.

A caminhada do Palmeiras pelo título brasileiro segue no próximo dia 20, quando o Alviverde visita o Juventude, em duelo válido pela 30ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.