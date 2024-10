Palmeiras aguarda posição do jurídico para tomar decisão sobre patrocinadora do time feminino

O caso, no entanto, ainda é alvo de debate no Palmeiras. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o Alviverde age com cautela para se certificar de que esta regularização é o suficiente para a Esportes da Sorte seguir patrocinando o time feminino.

Em meio à indefinição, o clube retirou a Esportes da Sorte de seu site oficial. Além disso, o Verdão trocou as imagens do elenco feminino. Agora, as jogadores aparecem estampando o logo do sócio Avanti no espaço principal da camisa.

A casa de apostas foi citada na operação "Integration", da Polícia Civil de Pernambuco, que cumpriu diversos mandados de prisão e de busca e apreensão ao redor do país no início do mês passado. As investigações foram iniciadas em abril de 2023 e são contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Palmeiras e Esportes da Sorte fecharam a parceria em janeiro deste ano. Além do patrocínio máster do time feminino, o acordo também inclui ativações em partidas da equipe masculina como mandante, por meio de placas de LED e backdrops, além de ações nas redes sociais e no site do clube. O patrocínio é válido até o final deste ano.

Recentemente, o Corinthians fechou um contrato de patrocínio máster com a casa de apostas, em um acordo que gira em torno de R$ 300 milhões em três anos. Outros times brasileiros também têm envolvimento com a empresa, como são os casos de Athletico-PR, Bahia e Grêmio.