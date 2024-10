Corinthians oficializa a contratação do técnico Orlando Ribeiro para a equipe sub-20

O Corinthians oficializou a contratação do técnico Orlando Ribeiro para a equipe sub-20 nesta quinta-feira. O treinador passa a comandar o time que terá pela frente o Palmeiras no próximo sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paulista da categoria.

Orlando Ribeiro possui vasta experiência com futebol de base. Ele iniciou sua trajetória como técnico avaliador no São Paulo. Depois, passou a comandar o sub-15 do Tricolor e pulou de categoria a categoria até chegar ao sub-20. Lá, conquistou o título da Copa São Paulo, em 2019, e da Copa do Brasil, em 2018.

Em seguida, o profissional passou a orientar o sub-17 do Palmeiras. Pelo Alviverde, foi campeão da Fam Cup, no ano de 2021.