Com aproveitamento ruim, São Paulo ainda fará cinco jogos como visitante no Brasileirão

Em 2024, sob o comando de Dorival Júnior, o São Paulo conquistou só um triunfo fora de casa. Ao final do torneio, o aproveitamento como visitante foi de 19,2%.

Nesta temporada, o time de Zubeldía precisará melhorar este cenário para ficar entre os seis melhores do Brasileirão. Daqui até o fim da Série A, o Tricolor disputará cinco das nove partidas restantes na condição de visitante.

O São Paulo ainda visita Criciúma, Bahia, Red Bull Bragantino, Grêmio e Botafogo nesta edição da competição. Além disso, o próximo compromisso do Tricolor, contra o Vasco, ocorrerá em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro, pois o Morumbis receberá show do cantor Bruno Mars e terá o gramado trocado.

O aproveitamento ruim fora de casa foi provado na última rodada do Brasileiro, quando o São Paulo foi derrotado na Arena Pantanal, para o Cuiabá, por 2 a 0. Com o resultado, o time se distanciou do G4 da tabela.

Quinto colocado, o Tricolor tem 47 pontos conquistados, contra 51 do Flamengo. A equipe tentará se reaproximar do G4 na semana que vem, no dia 16, quando recebe o Vasco em Campinas, às 21h45 (de Brasília). O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.