Botafogo de Artur Jorge somou mais pontos que a equipe de 2023 após 29 rodadas no Brasileirão

O Botafogo de Artur Jorge também cedeu menos oportunidades (49 contra 56) e possui uma média maior de posse de bola (52% contra 47.1%). O único quesito em que a equipe de 2023 leva vantagem é no número de gols sofridos (19 contra 25).

No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo fez o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, mas sofreu uma queda de desempenho brusca na segunda metade do torneio, que foi vencido pelo Palmeiras do técnico Abel Ferreira, atual vice-líder na edição de 2024.

O próximo jogo do Fogão no Brasileirão é apenas no dia 18 de outubro, sexta-feira, contra o Criciúma. A partida será realizada no Maracanã, às 20h (de Brasília).