Mônaco bate o Rennes fora da casa e dorme na liderança do Campeonato Francês

O Mônaco visitou o Rennes, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Francês. No Roazhon Park, o time visitante venceu por 2 a 1, com gols de Thilo Kehrer e Folarin Balogun. Enquanto Ludovic Blas descontou.

Com o resultado, o Mônaco foi aos 19 anos e vai dormir na liderança do campeonato, já que o PSG entra em campo amanhã, às 15h45 (de Brasília), diante do Nice. Por outro lado, o Rennes continua com dez tentos conquistados, na 10ª posição, mais ainda pode cair na tabela até o final da rodada.

O Mônaco volta a campo no dia 18 de outubro, sexta-feira, às 15h45, quando recebe o Lille, no Estádio Louis II. O Rennes visita o Brest no dia 19, sábado, às 12 horas, no Estádio Francis-Le Blé. As duas partidas são válidas pela oitava rodada do Campeonato Francês.