Em meio a três competições, Corinthians vai ter sequência de quatro jogos na Neo Química Arena

Como visitante, os números pioram radicalmente. Computando apenas partidas oficiais, o Timão possui oito vitórias, sete empates e 17 derrotas no ano, com aproveitamento de 32,2%.

O principal fator que leva o Corinthians a desempenhar melhor em casa é a força da Fiel Torcida. O clube possui a segunda maior média de público pagante do Brasileirão, com 42.789 torcedores. Apenas o Flamengo está à frente, com 50.607.

O Corinthians se encontra em situação delicada no Brasileirão, na luta contra a zona de rebaixamento. Já nos mata-matas, o clube vislumbra a chance de voltar a conquistar um título depois de cinco anos.

O próximo jogo, contra o Internacional, será às 19 horas (de Brasília) de sábado. O Corinthians informou que todos os ingressos para o confronto foram adquiridos antecipadamente.