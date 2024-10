E o Nestor? Herói no ano passado, meia ainda não se consolidou com Zubeldía

Rodrigo Nestor foi o herói do São Paulo em 2023. O meio-campista foi o autor do gol do título inédito da Copa do Brasil, contra o Flamengo, alcançando a redenção após ter de lidar com críticas de parte da torcida. No fim da última temporada, porém, ele sofreu uma séria lesão no joelho e desde então tem tido dificuldades para recuperar seu status de intocável no time titular.

Nestor soma 32 jogos na atual temporada, mas em apenas 12 deles foi titular. O meia até chegou a ter uma sequência no início do trabalho de Zubeldía, mas acabou desbancado por Ferreira.

Rodrigo Nestor disputou seu último jogo antes da lesão, no ano passado, contra o Cruzeiro, em alta. Além de ser o autor do gol do título inédito da Copa do Brasil, o meio-campista competia à época com Lucas para se tornar o atleta do elenco com mais assistências pelo clube e, consequentemente, o jogador revelado em Cotia com mais passes para gol na história.