Meio-campista do Palmeiras, Rômulo soma menos de 60 minutos nos últimos três meses

O meio-campista Rômulo não tem gozado de muito prestígio com a comissão técnica de Abel Ferreira. Contratado no início desta temporada, o jogador tem tido poucas oportunidades e está sem espaço no Palmeiras.

Rômulo não veio ao Alviverde com status de titular, mas levava a fama de ter sido um dos destaques do Paulista, com o Novorizontino. Quase seis meses após o término do Estadual, quando ele chegou ao clube, ainda não se firmou.

Até o momento, foram apenas 11 partidas disputadas pelo Verdão, com uma assistência. Com poucas chances, o meia atingiu menos de 60 minutos em campo nos últimos três meses.