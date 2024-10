Grêmio fecha preparação para confronto contra o Fortaleza pelo Brasileirão

O elenco do Grêmio realizou na manhã desta quinta-feira o último treino antes da partida contra o Fortaleza. O duelo está marcado para esta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, e é válido pelo Campeonato Brasileiro.

Após uma palestra com a comissão técnica para a análise da partida, os jogadores foram ao campo. Por lá, o preparador físico Mário Pereira comandou uma atividade de aquecimento com o elenco. Enquanto isso, o preparador de goleiros Mauri Lima trabalhou com Caíque, Brenno, Rafael Cabaral e Thiago Beltrame.