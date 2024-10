Com Thiago Silva como dúvida, Fluminense fecha preparação para pegar o Cruzeiro; veja provável time

Nesta quarta-feira, o elenco do Fluminense finalizou a preparação para o compromisso do Campeonato Brasileiro diante do Cruzeiro. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do torneio nacional.

O técnico Mano Menezes comandou o último treino do Tricolor carioca no CT Carlos Castilho e ajustou os últimos detalhes do time. O treinador, porém, terá uma certa dor de cabeça para escalar a equipe titular nesta partida.

Mano Menezes não terá à disposição o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Germán Cano, que terão de cumprir suspensão. O defensor recebeu o terceiro amarelo, enquanto o centroavante foi expulso já nos acréscimos da derrota para o Atlético-GO no último domingo.