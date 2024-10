Acevedo treina normalmente e deve ser novidade do Bahia contra o Flamengo

O Bahia pode ter um reforço para o jogo contra o Flamengo, marcado para o próximo sábado. No treino desta quarta-feira, o volante Nico Acevedo participou das atividades normalmente mais uma vez e deve voltar a ser relacionado pelo Esquadrão de Aço.

Ele sofreu uma lesão no joelho na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, em dezembro, e vinha desfalcando a equipe. O jogador se mostrou agradecido ao departamento médico do Bahia.

"Estou tranquilo, tenho confiança que estou fazendo as coisas bem, trabalhando dia a dia. O departamento médico, os profissionais do clube, me ajudaram muito, me prepararam muito bem", falou.