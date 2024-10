Santos empata com o Fluminense no primeiro duelo das semifinais do Brasileirão sub-17

Nesta terça-feira, em confronto válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17, o Santos visitou o Fluminense no Estádio Raulino de Oliveira e empatou por 2 a 2. Luca Meirelles e Mateus Xavier balançaram as redes para os visitantes, enquanto Kaio Borges e Wallace igualaram para a equipe da casa.

Com o resultado, o Peixe precisa de um triunfo pela vantagem mínima no jogo da volta para carimbar seu passaporte direto à final. Em caso de outro empate, a classificação será decidida nos pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor entre Palmeiras e Botafogo na decisão do torneio.

O segundo e decisivo duelo entre Santos e Fluminense ocorre na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro.