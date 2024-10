Após quase seis meses fora dos gramados, De Jong volta a ser relacionado pelo Barcelona

O meio-campista Frenkie De Jong é a grande novidade entre os relacionados do Barcelona para o duelo com o Young Boys, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O holandês voltou a ser convocado para uma partidas após quase seis meses longe dos gramados.

De Jong não entra em campo desde o dia 21 de abril, em derrota para o Real Madrid por 3 a 2 no Campeonato Espanhol. Esta também será a primeira vez que o camisa 21 fica à disposição do técnico Hansi Flick.