Filipe Luís comanda primeiro treinamento no Flamengo e projeta time ofensivo

Nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo se reapresentou após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no Maracanã. Filipe Luís, que chega como técnico interino após a demissão de Tite, foi quem comandou o treino.

Filipe, que já ficou à frente das equipes sub-17 e sub-20, realizou o aquecimento ao lado dos atletas, alguns até ex-companheiros, como Bruno Henrique e Arrascaeta.

"Conheço bem esse elenco, joguei praticamente com todos eles. Meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível meu modelo de jogo, para que eles desenvolvam o que eu quero, com as minhas ideias, e que a gente possa ver isso representado no campo o mais rápido possível", disse à Fla TV.