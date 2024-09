Ramón Díaz critica nível do clássico: 'Um dos piores que participei'

"Me parece que no primeiro tempo os dois times não foram bem, o São Paulo praticamente não finalizou, só o pênalti. Então a partida em si foi feia, não se criou situações. No segundo tempo, com a expulsão, mudamos taticamente, o time foi agressivo, tivemos chance com Romero, poderíamos ter feito o gol. Mas no momento em que o Corinthians estava melhorando veio outra expulsão, e aí o jogo terminou", complementou.

O treinador argentino aproveitou para criticar a torcida única nos clássicos que envolvem os times do estado de São Paulo. Na visão de Ramón, isso prejudica a atmosfera das partidas.

"Quando se joga um tipo de jogo como esse e só vai a torcida local... Isso não existe em nenhuma parte do mundo, só aqui. É lindo que as duas torcidas mostrem seu poder. Isso tem que mudar. Se existe uma grande rivalidade, é uma lástima que não se possa ver um grande espetáculo de duas torcidas. Torço para que isso mude no futuro", adicionou.

Com a derrota para o São Paulo, o Corinthians segue na 17ª posição do Brasileiro, com 28 pontos. A equipe volta a entrar em campo pela liga nacional no próximo sábado, contra o Internacional, na Neo Química Arena. Antes disso, na quarta, o alvinegro visita o Flamengo pela ida da semifinal da Copa do Brasil.