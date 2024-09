Presidente do Corinthians se posiciona contra mudança de data da Copa do Brasil diante do Flamengo

Na manhã deste domingo, o Corinthians se posicionou novamente contra a mudança de data da semifinal da Copa do Brasil, diante do Flamengo. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, o presidente do Timão, Augusto Melo, ressaltou que a equipe está sendo prejudicada e desrespeitada com a alteração, além de não ter sido consultada sobre a troca.

"Lamentável o que vem acontecendo. Neste domingo, dia de um grande jogo para nós (clássico contra o São Paulo). Fomos surpreendidos com essa mudança de data do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu pessoalmente estive na CBF falando com o presidente Ednaldo, foi esclarecido, mandamos um requerimento assim que saíram as notícias na internet sobre essa possível mudança. Não fomos consultados antes, mando de jogo seria nosso, nós que deveríamos tentar de alguma forma e não fizemos", relatou o presidente.

Na noite deste sábado, a CBF divulgou a data das semifinais da Copa do Brasil 2024. O primeiro duelo entre Corinthians e Flamengo será no dia 2 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Enquanto a partida da volta ocorrerá no dia 20, um domingo, às 16h, na Neo Química Arena.