Dorival vê "expectativa excessiva" sobre Vinicius Júnior na Seleção e o compara a Neymar

"O Rodrygo tem uma característica única de se adaptar bem à muitas funções. Joga nas duas posições de ataque e no meio. Não vejo problema nenhum. Dou liberdade para que ele possa trabalhar nessa condição. Precisamos ter uma coordenação, que faça com que tenhamos mais ataque à profundidade, isso é fundamental. São jogadores que gostam de jogar com a bola nos pés. O ataque à última linha das equipes faz com que você estique o campo de ataque e, com isso, a possibilidade de criação aumenta. Estamos trabalhando nisso para termos uma possibilidade de criação ampliada em cima do volume que temos com bola nos pés. Além disso, o próprio Raphinha vem atuando em uma função que nos dá possibilidade de ter um homem no meio a mais", afirmou.

O Brasil irá enfrentar o Chile no dia 10 de outubro (uma quinta-feira), no Estádio Nacional de Santiago. A partida irá ocorrer às 21h (de Brasília).

Em seguida, os comandados de Dorival Júnior irão medir forças com o Peru cinco dias depois, em uma terça-feira. O embate, que será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, está agendado para as 21h45.

A Seleção Brasileira está pressionada pelas más atuações recentes nas Eliminatórias. Com os resultados, o Brasil caiu para o quinto lugar da tabela, com dez pontos. O líder é a Argentina, com 18. Os seis melhores colocados asseguram a vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem.