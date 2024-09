Milan derrota Lecce em casa e alcança terceira vitória seguida no Campeonato Italiano

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu o Lecce no San Siro, venceu por 3 a 0 e aumentou sua sequência de vitórias na competição para três. Morata, Theo Hernández e Pulisic balançaram as redes para a equipe da casa.

Com a vitória, o Milan chegou aos 11 pontos, na vice-liderança do torneio, e alcançou a marca de três triunfos em sequência (Venezia, Inter de Milão e Lecce). Já o Lecce permaneceu com cinco somados, na 17ª posição.

O Milan volta aos gramados na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), quando visita o Bayer Leverkusen, na BayArena, pela segunda rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. No sábado (05/10), às 10h, o Lecce visita a Udinese, pela sétima rodada do Campeonato Italiano.