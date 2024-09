Corinthians renova contrato com volante Ryan até o fim de 2028

"É um sonho estar no time do meu coração, que é o Corinthians. Graças a Deus dei mais um passo importante na minha vida e na vida da minha família. Estou muito feliz e sou grato ao Corinthians por tudo. Nunca vai faltar entrega e vontade, sempre o clube está à frente de tudo. Com certeza vai dar tudo certo", disse o camisa 37.

Ryan vive uma temporada de altos e baixos pelo Timão. Ele iniciou 2024 em alta após o título da Copa São Paulo, em cima do Cruzeiro, mas perdeu espaço após subir para o elenco profissional.

O jogador, inclusive, quase foi emprestado ao Novorizontino no meio do ano. No entanto, ele recuperou o prestígio a partir da chegada de Ramón Díaz e já soma 21 partidas disputadas nesta temporada. Somando a temporada de 2023, são 23 jogos e um gol marcado pelo clube.