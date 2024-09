Fifa inicia vistoria das 12 cidades candidatas a sediar a Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

"O Brasil apresentou 12 opções muito boas e estamos felizes de estar aqui para realizar um processo de escolha tão competitivo, que determinará quais cidades e estádios sediarão a décima edição da Copa do Mundo feminina. Não vemos a hora de trazer o torneio para a América do Sul pela primeira vez", destacou Rhiannon Martin, chefe do departamento do Mundial, que lidera a delegação.

"Parte do processo de avaliação envolve analisar o custo de organizar o torneio nas cidades-sede candidatas e quanto poderia ser gerado como receita. Outro aspecto fundamental que nos interessa é entender como as cidades usariam a Copa do Mundo feminina para gerar um impacto positivo sobre suas comunidades e, em particular, para incentivar meninas e mulheres a se envolverem com o futebol", completou Martin.

O próximo passo no processo de escolha envolve uma análise abrangente das informações coletadas durante as visitas aos estádios e cidades e a documentação fornecida pelas 12 cidades-sede candidatas.