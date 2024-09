Cruzeiro cede empate em estreia de Diniz, mas avança na Sul-Americana

Com três minutos da segunda etapa, o Libertad criou sua melhor oportunidade na partida. Marcelo Fernández arriscou o chute de fora da área e Cássio espalmou. Na saída de bola, o Cruzeiro vacilou e perdeu a bola, mas o goleiro cruzeirense apareceu novamente para mandar para longe.

Aos 14 minutos da etapa final, porém, a vida do Cruzeiro ficou um pouco mais complicada. Lucas Romero fez dura falta no meio-campo e recebeu o cartão amarelo, sendo que já tinha outra advertência recebida no primeiro tempo. Dessa forma, ele foi expulso e deixou o time mineiro com um jogador a menos.

Com 24 minutos no relógio, o Libertad criou uma boa oportunidade para marcar, mas desperdiçou. Após cruzamento de Espinoza vindo do lado esquerdo, Caballero chegou finalizando de primeira e a bola passou próxima ao gol de Cássio, mas foi por cima do travessão.

E após várias oportunidades criadas, o Libertad conseguiu deixar tudo igual no placar. Em bola alçada para dentro da grande área, Roque Santa Cruz se adiantou à marcação e cabeceou de peixinho, no canto, sem chances de defesa para Cássio: 1 a 1.

Aos 32 minutos, Cássio salvou o Cruzeiro de levar a virada no Mineirão. Em cruzamento rasteiro para dentro da área, a bola desviou e Héctor Villalba finalizou à queima-roupa, mas o goleiro fez grande defesa com os pés e evitou o gol paraguaio.