Palmeiras treina com Felipe Anderson e Allan mira São Paulo no Brasileiro: 'Manter desempenho'

Bruno Rodrigues continua cumprindo as etapas da fase de transição para voltar a brigar por um lugar no time principal e participou do treinamento com os companheiros.

Com o ambiente descontraído em função da missão cumprida na Libertadores, e da liderança no Nacional, Abel Ferreira vai aproveitar os treinos de sexta e sábado para definir a equipe que joga o clássico. Ele deve ter uma conversa com seu estafe para avaliar os atletas mais desgastados e, assim, ter uma ideia da equipe a ser escalada.

Com quatro vitórias nos últimos cinco compromissos, o Palmeiras soma 16 pontos (junto com o Red Bull Bragantino), mas lidera a tabela pelos critérios de desempate.